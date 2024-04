Lenna ja Lauri Mäesepp panid oma suhte tõeliselt proovile: kõige raskem oli laste kasvatamine

11. aprillil hakkab Telia Inspira kanal näitama värsket kodumaist saadet „Lenna ja Lauri Ilmaveerel“. Saate kesksed tegelased on laulja Lenna Kuurmaa ja näitleja Lauri Mäesepp, kes ostsid Setomaal Obinitsa külas lagunenud kirik-koolimaja. Pere unistus on see renoveerida Ilmaveere elamuskeskuseks, mis hõlmab tipprestorani ja numbritube. Uurisime neilt, kuidas see projekt sündis ja edenes.