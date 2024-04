FOTOD | Vaata, kes saabusid NOËPi staadionikontserdist valminud dokumentaalfilmi esilinastusele

Film jälgib Andres Kõpperit ja tema sõpru suurkontserdi eel. Kui suure tüki võtab suvest, aga ka vaimust soov teha midagi, kus sissetallatud rada ees puudub. Ning kui lähedal oldi sellele, et kontsert jäetakse 2023. aasta suvel ära ja see lükkub teadmata tulevikku, kuna kümme päeva enne suursündmust selgus, et 16. augustil peab A. Le Coq staadionil toimuma UEFA Euroopa Konverentsiliiga jalkamäng. See tegi omakorda aga võimatuks, et lavaehitus valmiks esialgselt paika pandud kuupäevaks 19. augustil. Või oli see lihtsalt üks NOËP probleem.