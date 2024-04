FOTOD | „Sa lausa särad!“ Sanna Marin avastas Berliini oma imearmsa tütrega

Tänavuse kalendriaasta jooksul on Sanna jõudnud juba puhata muuhulgas Roomas ja Floridas, rääkimata kümnetest tööreisidest. Ka igapäevaselt on ekspeaminister tööl pigem Londonis kui oma kodumaal.

Berliini sõitnud Soome skandaalseim naine polnud Berliinis ilmselgelt ärireisil, sest temaga oli Saksamaad avastamas tema peagi 6. sünnipäeva tähistav tütar Emmaga. See, et Sanna võttis oma tütre reisile kaasa, on üllatuslik, sest varem pole avalikult jagatud informatsiooni selle kohta, et ekspeaminister oleks koos oma ainsa järeltulijaga mõnda muud riiki külastanud. Tavaliselt on tema kaaslasteks ekspoliitiku sõbrad, kes on samuti viimastel aastatel skandaalide poolt raputatud saanud.