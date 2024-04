KUUM KLÕPS | Kaunis naine! Elina Nechayeva poseerib palja ülakehaga

„Naisportree. Elina Nechayeva on Eesti ooperilaulja. 2018. aastal esindas Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel Lissabonis,“ seisab postituse pealkirjas.

Fotol hoiab Elina käest kinni Ahmed Moussa, kes töötab kunstilise juhi ja tantsijana. Nii Elina kui ka Ahmed on kaunil fotol riietatud üleni musta ning Nechayeval on jalas seksikad sukapüksid, mida kaunistab narmastega jakk.

Kas pildil poseerib Elina oma uue kallimaga? Kroonikale vastas ta järgnevat: „Nagu valentinipäevale ikka kohane on, siis Valentiniga.“ Ta lisas: „Ma arvan, et ma ei jagaks selliseid pilte suvaliste meestega, kui ei oleks tõesti...“ kinnitas lauljatar suhet ning lisas, et värske paar leidis teineteist töö kaudu.