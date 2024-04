Karl Madis esimese lapse sünnist: kuivatasime pliidi ääres mähkmeid, see oli päris räige

Pühapäevaõhtuses „Maskis laulja“ saates Seebiooperi kostüümis peitunud muusik Karl Madis rääkis Star FMi hommikuprogrammis, et tema kostüüm oli saate tegijate poolt välja mõeldud. „Eks kõigi elu on seebiooper, kes tõstab käe, et ei ole?“ ütleb Karl Madis.