Mallukas võtab paljaks nii ihu kui hinge: olen käinud rasvaimus, lõualoti imus, rindade suurendamisel ja liplift’is!

Mallu Mariann Treimann (33) on alates möödunud aastast suhtes taskuhäälingusaate „Lege“ juhi Tomas Märten Legrantiga. Mariann leiab, et tuleb olla koos inimesega, kellega saad olla sina ise. „Kõlab klišeelt, aga inimesed lepivad sellega, mis pole päris õige. Kaaslast me ju muuta ei saa. Ennast maha suruda ka ei ole tarvis. Inimene ei peagi muutuma. Tuleb leida keegi, kes armastab sind sellisena, nagu oled. Siis on kõik väga lihtne,“ räägib Mariann.