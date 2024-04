Briti meedia: Walesi printsess pidi oma vähidiagnoosi avalikustama uudise lekkimise hirmus

Ligi kümme päeva tagasi ehk 22. märtsil avaldas Catherine videopöördumise, kus rääkis oma raskest vähidiagnoosist, tänas kõiki kaasaelajaid ja ütles, et tema taastumine on olnud väga raske aeg pere jaoks. Briti meedias kirjutatu alusel selgub aga, et Kensingtoni palee oleks tahtnud Kate’i tema diagnoosi avalikustamises osas kaitsta, kuid paleeni olid jõudnud kuuldused, et printsessi diagnoosi info on lekkinud. Seetõttu otsustasid paleetöötajad kiiremas korras teha valmis videopöördumise, et info ise avalikustada.