Riigikogu kõnepuldis kihlunud ekrelane Siim Pohlak ja laulja Renate Saluste ootavad neljandat last

Siimu ja Renate peres kasvavad kaks tütart Sandra (8) ja Saara (6) ning poeg Roland (3). Oma elu senisteks kõrghetkedeks peab Renate kolme lapse sündi. Sel aastal tuleb koguni perelisa, sest Renate ootab neljandat last. „Ei mäletagi enam liiga palju elu väikese beebiga, nii et see saab kindlasti põnev olema,“ ütleb ta.