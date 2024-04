Linnavolinik Pärtel-Peeter Pere vurab ringi kastirattaga. Mis hinnaga neid müüakse ja kui palju maksavad lisavidinad?

Hiljuti rohkem meediapildis figureerinud Pärtel-Peeter Pere (RE) on suur kastirattaentusiast ja on juba aastaid kolmerattalise raudsuksuga ringi veerenud. Kroonika selgitab välja, millise rattaga Pere täpsemalt ringi kimab ning mis hinnaga seda võimalik soetada on.