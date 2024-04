Taani kuningliku paari abielu on ikkagi karidel? Masti jäetud lipp tõendas, et midagi on mäda

Seda, et Taani kuninga Frederik X abielus käärib, on kuulutatud nii tema kodumaa kui ka rahvusvahelises meedias juba üle poole aasta. Nimelt jäi toona kroonprintsi tiitlit kandnud mees sügisel Hispaania paparatso kaamera ette kohaliku seltskonnadaamiga, kellega mees veetis ka öö ja kelle korterist lahkus ta varajastel hommikutundidel.

Pärast fotode avalikustamist said kümned kuninglikud eksperdid spekuleerida, mis Taani kroonprintsi ja tema austraallannast abikaasa Mary vahel toimub. Spekulatsioonidele tegi uusaastaööl lõpu kuninganna Margrethe II, kes teatas, et loobub troonist ja annab tiitli üle Frederikile. Kuigi senine monarh väitis, et vangerduse taga on tema halvenev tervis, siis nii Taani kui ka rahvusvahelised ajakirjanikud pakkusid, et Margrethe proovib selle lükkega päästa oma poja abielu.