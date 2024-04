LÕUG MAANI | Tuuli Roosma sai „Õhtu“ otse-eetris vastu vaatevälja kuue meheauga

Naljapäeva artiklis teatati, et mitmes riigis menukaks osutunud telesaadet hakkab Eestis juhtima avameelsuse maaletooja Tuuli Roosma. Millenniumi alguses oma julge saatega „Mamma mia“ seni tagasihoidlikke eesti televaatajaid raputanud Roosma rääkis naljateates, et „Alasti ahvatlus“ on loomulik jätk avameelsusele kohalikul telemaastikul. „See on lõbus ja provokatiivne saade, mis paneb proovile traditsioonilised kohtingureeglid ja annab inimestele võimaluse leida armastust ilma eelarvamusteta. Saade on täis ootamatuid pöördeid ja pakub vaatajatele põnevat meelelahutust,“ rääkis saatejuht.

„Usume, et oleme jõudnud nii kaugele, et eestlased on selleks formaadiks valmis,“ sõnas omapoolses kommentaaris kanali juht Jüri Pihel. „See saade on tõeliselt erakordne ja julge, pakkudes kohalikele vaatajatele midagi täiesti uut ja haaravat. Vaadates teiste riikide sama kontseptsiooni edu Duo 4 ekraanil, olen kindel, et ka kodumaine versioon leiab kiiresti tee eestlaste südametesse,“ lisas Pihel.