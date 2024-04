ÜLEVAADE | Maalähedane multimiljonär: filmistaar Russell Crowe peidab end Austraalia farmis!

Russell Ira Crowe tähistab peagi 60. sünnipäeva - ta sündis 7. aprillil 1964. aastal Uus-Meremaa pealinna Wellingtoni lähistel. Kui ta nüüd vanuigi pajatab, et on farmeri perest pärit lihtne poiss, kes lapsest peale armastas näitlemist, siis vähemalt osaliselt on see käojutt. Russelli ema Jocelyn tegeles aastaid catering-teenuse pakkumisega ja kuna Uus-Meremaad on aastaid armastanud filmitegijad, siis ema keskenduski filmigruppide toitlustamisele. Isa John tegeles muu hulgas ka hotellimajandusega. Emapoolne vanaisa Stan Wemyss on seal kaugel maal hinnatud filmitegija, kelle nimi kohalikes filmiteatmikes kenasti sees. Sealt ka ema soodsamad võimalused filmitegijaid toitlustada.