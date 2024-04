Kes oleks võinud arvata! Madonna erakokk avaldas staari lemmiksnäki

„See on ikka väga sürreaalne, et saan reisida mööda maailma ja töötada koos selliste ägedate inimestega, kellega mul poleks kunagi olnud võimalust seda teha. Ta armastab mind, nii et see on lisaboonus,“ ütles Pia Gordonile. Melbourne’is sündinud kokk avaldas ka, et Madonna lemmiksnäkk on maisihelbekrõbinad, vahendab Mirror.