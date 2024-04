Anu Saagim avameelselt oma vanaemast: ta oli alkohoolik ja seda sõja pärast

Anu Saagim on kindlasti kõigi šampanjatootjate lemmikklient. Ajal, mil ministrid omavahel avalikult vaidlevad alkoholi reklaami üle, käib jäme otse alkoholi turundamisest reguleerimata hallis tsoonis ehk sotsiaalmeedias. On vähe avalikke ülesastumisi, kus Anu Saagim šampanjaga ei poseeriks. Kuivõrd Eesti naiste hulgas on alkoholi kuritarvitamine massiliselt tõusnud, küsib „Laser“ Saagimilt, kas ta tunneb vastutust?