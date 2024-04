„Mind vägistati ja kohe sellele järgnevalt ka ahistati seksuaalselt,“ rääkis Anna Hints saates „Impulss“ ajast kui oli 17. „Hääletasin, sest see tundus selline lahe asi, mida teha: reisida, kohtuda inimestega,“ jutustas maailmas filmiauhindu võitnud Hints ja jätkas: „Mind võttis peale üks vanamees, kes tundus hästi sõbralik. Ta keeras auto metsa ja viis mind oma talu juurde, kust lubas bensiini võtta. Olin selleks ajaks juba väga hirmunud ja tardunud, sain aru, et midagi on väga halvasti. Ta lasi lõrisevad koerad auto ümber, seega mul polnud kuhugi minna. Ma ei osanud ka autot juhtida. Seejärel tuli ta noaga ja vägistas mind.“