Rõõmusõnum! Laulja Iiris Vesik kihlus kallimaga: sõrmuse sai ta sõrme romantikapealinnas

Iiris Vesik tegutseb koos oma bändiga Night Tapes peamiselt Inglismaal Londonis, kuid käib aeg-ajalt ka Eestis, et siin esineda. Nüüd on lauljanna taas kodumaal, annab välja uusi lugusid ja peagi on oodata ka EPd. Saates „Õhtu!“ võõrustasid teda saatejuhid Jüri Butšakov ja Robert Rool, kellest viimati mainitu tegi artisti tutvustades teatavaks rõõmsa uudise.