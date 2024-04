Maris viskas esmalt eetris nalja selle üle, et Roald on hetkel Eesti kõige kuulsam töötu ja ehk toob Roaldi esinemine raadios talle ka mõne tööpakkumise. Tuntud reisisaatejuht jäi äraootavale seisukohale ja avaldas, et ühest teisest raadiost oli talle küll pakkumine tehtud sinna tööle tulla. Roaldile pakkumine aga ahvatlev ei olnud. „Mulle tundub, et see raadios töötamine on rohkem nagu pensionäridele,“ ütles ta, mis peale Rauno ja Maris naerma puhkesid.