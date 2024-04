REPORTAAŽ | Kas Eestit vallutab Valdise fenomen? „Tulnukas 2“ linastumine on justkui osside kokkutulek ja õllesõprade pidupäev

Teisipäeva õhtul on Tallinna vanalinnas kino Sõpruse juures parajalt sagimist. Õhtu naelaks on kaks Rasmus Merivoo uhiuue filmi „Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas“ seanssi, kus kõigepealt saab meenutada esimest osa ehk Valdise pääsemist. Nii kell 19 kui ka kell 22.40 linastuvad seansid on kiiresti välja müüdud ja ootusärevuses publik sätib end varakult saali.