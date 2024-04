ARMSAD FOTOD | Tõeliselt rahvusvaheline nimi! Endine balletitäht Toomas Edur sai kolmanda lapse

„Meiega on kõik hästi, praegu oleme veel sünnitushaiglas, aga neljapäeval peaksime koju saama,“ sõnas Toomas kolmapäeval heatujuliselt. „Sünnitus läks kiirelt, kell seitse hommikul tulime haiglasse ja 9:09 oli Christopher Thomas juba sündinud.“

Toomas muheleb, kui ütleb, et Alena säilitas enne sünnitust imelise rahu ja viisakuse. „Esmaspäeva ööl vastu teisipäeva hakkasid tal krambid pihta juba tegelikult kolmest, aga üles ajas ta mu alles poole kuuest hommikul. Ja sünnituse ajal ma ta käest sõimata ei saanudki – nagu sellises situatsioonis see naiste poolt juhtuda võib. Et sünnita ise, kui nii hästi kõike tead ja oskad!“ naerab Toomas.