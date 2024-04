FOTO | Taas teineteist leidnud? Jan Uuspõld kutsus ekskallima õhtusöögile

Jan Uuspõld ütleb, et kuna Brigita pildi neist neljakesi koos sotsiaalmeediasse postitas, siis las Brigita ka kommenteerib. „Pilt ei ole tehtud kõnealusest nädalavahetusest, vaid on pärit varasemast ajast,“ sõnab Jan. „Aga jah – häireks põhjust ei ole.“

Brigita ütleb, et Jan kutsus tema õhtusöögile: „Sõime ja nautisime head seltskonda.“ Küsimuse peale, kas nad on siis taas paar, vastab Brigita: „Hetkel ei ole see teema.“