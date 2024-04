Küsimusele, kuidas ta end tunneb ja kuidas sisulooja end tunneb, vastab ta, et täna on tal kõik väga hästi, kuid raseduse algus oli kõike muud kui meeldiv. „Esimesed raseduskuud olid väga rasked, mul oli nii halb olla, ma ei suutnud püstigi seista ilma, et mul sees keerama ei hakkaks,“ vastab Kats, et oli enamuse ajast voodis ja õnnetu.