ARMAS KAADER | Piret Järvis-Milder tähistas poja sünnipäeva: sinu tulek tõi endaga kaasa uut tüüpi rõõmu!

„Ja sa oledki juba üks, mu kallis. Sinu tulek tõi endaga kaasa mingi minu jaoks senikogemata ja täiesti uut tüüpi rõõmu ning energialaengu, mis on saatnud mind terve aasta. Tegelikult sa oledki üks kasvult veel väike, aga olemuselt hiigelsuur rõõmurull. Või siis nagu karupoeg Puhhi õhupall - pole võimalik olla kurb, kui sul on Max,“ kirjutab Piret pojast sünnipäeva puhul.

Täna on Piret kahe väikese lapse – Milli ja Maxi – ema. Esimese raseduse katkemine pani teda aga elule teistmoodi vaatama. „Kõige suurem õppetund on see, et miski siin maailmas pole iseenesestmõistetav. Sa võid ju tahta, aga kõik ei lähe alati nii nagu sa tahad,“ tõdes Piret Tervis Plussile antud intervjuus.