HÄÄLETA | „Savvusanna sõsarad“ võib saada maineka LUX Euroopa kinopubliku auhinna võitjaks!

Režissöör Anna Hints: “Olen aasta jooksul saanud nii palju siirast ja positiivset tagasisidet ning tean, et film on puudutanud tuhandete inimeste südameid üle maailma. Olen väga tänulik, kui kõik, keda film on Eestis puudutanud, leiavad hetke, et anda oma hääl “Savvusanna sõsaratele”.”

Produtsent Marianne Ostrat usub, et kui ka pool filmi näinud eesti kinopublikust annab sellele hääle, aitab see võidule oluliselt lähemale: “Filmi “Savvusanna sõsarad” on Eesti kinodes vaadanud pea 40 tuhat kinokülastajat - seda on umbes sama palju, kui eelmisel aastal LUX Euroopa kinopubliku auhinna nimel hääletanuid kokku. Seega on siinsel publikul nüüd hea võimalus aktiivsust üles näidata, et see võit tuleks koju.”

14. aprillini saab filme hinnata veebilehel: https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/en/. Võitja kuulutatakse välja 16. aprillil Brüsselis Euroopa Parlamendis toimival auhinnatseremoonial.

Anna Hintsi “Savvusanna sõsarate” kõrval on prominentsele LUX Euroopa kinopubliku auhinnale nomineeritud veel neli 2023. aasta silmapaistvat filmi: Aki Kaurismäki “Langenud lehed” (Cannes filmifestivali züriiauhind), Nicolas Philiberti “Adamanti pardal” (Berliini filmifestivali peaauhind Kuldkaru), Ilker Çataki “Õpetajate tuba” (Oscari nominent parima rahvusvahelise filmi kategoorias), Estibaliz Urresola Solagureni “20 000 liiki mesilasi” (Berlinale Hõbekaru parima peaosatäitmise eest). Rohkelt rahvusvahelisi auhindu on võitnud ka “Savvusanna sõsarad” - neist kaalukaimad on Sundance’i filmifestivali parima režissööri auhind, Euroopa Komisjoni kaastootmisfondi Eurimages’i Audentia parima naisrežissööri auhind ning detsembris esimese Eesti filmina pälvitud Euroopa Filmiauhind parima dokumentaalfilmi kategoorias.