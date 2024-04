Mari Ojasaar-Parve tegi abikaasa Jesperile korraliku tünga: ta vihkab seda!

Nii mõtles naine, et teeb oma kallile abikaasale väikese nalja. Samal ajal kui Jesper diivanil tööd tegi ja kirjaklahvidele kuuma andis, läks Mari õue jalutama. Kuna aprillikuu esimesed päevad andsid eestlastele korralikku lumeandi, oli kirjaniku ja ettevõtja Mari jaoks paslik aeg oma jõule vihkavale abikaasale üks huumorikild visata.

Nimelt läks Mari välja jalutama ning pani rahulikku muusikat kuulava Jesper Parve playlisti kaugelt juhtides mängima jõululaulu. Terve nalja filmis Mari üles, kuid kahjuks on see tänaseks Mari sotsiaalmeedia kontolt kustunud. Küll aga reageeris Jesper nii nagu üks jõule ja jõululaule mitte salliv inimene ja vahetas sekundiga oma seadmelt loo ära ja jäi veel torisedes ust vaatama, et kuidas Mari küll sellise loo talle peale pani.