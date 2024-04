Rahvas on rääkinud! Kroonika Meelelahutusauhindade hääletusele lisatakse neli uut nominenti

Tänavuse hääletuse esimese 48 tunniga on Kroonika meelelahutusauhindade hääletusel avaldanud oma arvamust tuhanded lugejad. Suur osa neist on kasutanud võimalust, et lisada hoopis endale meelepärane kandidaat mõne kategooria alla. Seetõttu tegime järelduse, et nii mõnigi hea nominent on tõesti tänavusest valikust välja jäänud. Kõigil järgnevatel uutel nominentidel on senise hääletuse jooksul olnud väga suur rahva poolehoid, mida kuulda võtsime.