Taavi Libe paneb rõhku vaimsele tervisele: oluline on kõike ennetada

Oma tööde ja tegemiste taustal on Taavi pidanud tugevalt fookusesse võtma ka oma vaimse tervise. 2021. aastal tegi ta sotsiaalmeediasse avameelse postituse. Täna tunneb Libe ennast paremini ja just tänu sellele, et on oma vaimse tervisega pidevalt tegelenud.

„Olen õppinud jälgima, kui mingid asjad lähevad käest ära ja kukud justkui kuhugi auku, siis oluline on seda kõike juba ennetada. See ongi olnud sellest kogemusest peamine õppetund,’’ ütleb ta. „Meil oleks vaja rohkem spetsialiste ja ka seda, et igasugu teraapiavormid oleksid rohkem kättesaadavad. Mulle tundub, et inimesed ei saa oma vaimsete probleemidega abi ja seda tõestab ka nii-öelda haldjaterapeutide esile tõus. Me võime selliseid inimesi maha teha, aga kui inimene ei saa psühholoogi vastuvõtule, siis tal ei olegi muud võimalust,“ arutleb Taavi taskuhäälingus.