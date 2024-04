VÕRDLE | „Seksi ja linna“ staar lasi oma näost eemaldada kõik tehisliku ja näeb nüüd hoopis noorem välja

59-aastane näitlejatar tunnistas eelmisel aastal Telegraphile antud usutluses, et netitrollid ei jäta teda muutunud näo pärast rahule. Davis otsustas Botoxi ja täitesüstide kasutamisest avameelselt rääkida ning tunnistas üles, et tema sile laup ja punnis põsed on just süstide tulemus.

Negatiivsed kommentaarid olidki põhjus, miks ta otsustas taas võtta suuna naturaalsuse poole. „Olen lasknud teha täitesüste ja tulemus on hea olnud, kuid osa protseduure on lõppenud ka halvasti. Ma olen nende (kommentaaride – toim) tõttu nutnud... See on olnud väga stressirohke,“ tõdes ta aasta eest.

Nüüdseks on ta peaaegu täielikult saavutanud oma „vana“ näo ning postitas selle auks Instagrami ka meigita näost tehtud foto. Davis otsustas ka lasta oma hallidel juustel välja kasvada, need paistavad samuti uuelt pildilt, kuid muidu ei saaks arugi, et fotol olev staar tähistab kümne kuu pärast 60. sünnipäeva.

Kõnealune pilt on tehtud Keenias, kus Davis mõnd aega tagasi viibis. Instagrami postituse alla on kogunenud sadu positiivseid kommentaare, kus kiidetakse „Seksi ja linna“ tähe otsust vabaneda tehislikust oma näos.