Filmikriitik Ralf Sauter „Tulnukas 2“ linateosest: naljadega tulistatakse igasse suunda, häid tabamusi on vähe

Seejärel pärisid saatejuhid Sauterilt, miks ta sellise hinnangu filmile andis, mida pea terve Eesti suure elevusega ootas ja kinos massiliselt vaatamas käib. Sauter peatus esmalt „Tulnuka“ esimesel filmil ja tõi välja, et pärast selle linastumist on ta avastanud filmi juurde tagasi tulles, et see on sügavam ja tähendusrikkam talle. „Rasmus Merivoo on minu meelest hästi intelligentne filmitegija ja läbi esimese „Tulnuka“ - kuigi ta on ropp ja räägib rullnokkade subkultuurist - siis ta tegelikult räägib sellest tundest, mida tähendab mitte enam kuuluda sellesse keskkonda, kus sa oled harjunud olema ja kui järsku kõik see tekitab võõristust, sa ei saa enam, miks neid sõnu kasutatakse, miks seda keelt kasutatakse,“ rääkis kriitik raadioeetris.