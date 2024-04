„Tähtede täht“ külalisekspert Merca: punk on nagu herpes, mis aeg-ajalt välja lööb

Stuudios hindavad punkariteks kehastunud võistlejate tulist loomingut saate eksperdid. Püsiliikme Mart Juure kõrval võtavad paneelis koha sisse energiline Winny Puhhi solist ja raadio MyHits saatejuht Indrek Vaheoja ning karismaatiline punkarihingega näitleja Merle Jääger.

Merca sõnul on punk ettearvamatu ja nakkava loomuga. „Punk on nagu herpes, mis aeg-ajalt välja lööb. Aga herpes on nakkav, olge siis ettevaatlikud, mine tea, mis külge hakkab või välja lööb!“ Näitleja sõnul võib punk olla lõbus, kuid samal ajal ka mässumeelne ja üllatav. Kuigi möödalaulmine võib olla punkmuusikas üsna tavaline, rõhutab Jääger, et sõnum peaks siiski jõudma kuulajateni.

Mercaga nõustub ka teine ekspert Indrek Vaheoja, toonitades punkmuusika vabadust ja jõulist energiat. „Minu arvates peab sellist toorest nüpeldamist tulema küll, ega see halba ei tee, kui natuke mööda laulad,“ ütleb ta.

Punkkultuuris on oluline lisaks rajule muusikale ja inspireerivale väljanägemisele ka provokatiivsus. Kõik kaheksa „Tähtede täht“ võistlejat on terve nädala treeninud oma mässumeelsust ja käredat häält, et pühapäevases saates lasta välja endast tõeline loom. Punki tuleb igasugust – kodumaalt ja välismaalt, uuemat ja vanemat.

Pungisaates kõlavad tõeliselt ägedad lood:

Tanja Mihhailova-Saar – „Punker“ (Propeller)

Antti Kammiste – „White Riot“ (The Clash)

Eleryn Tiit – „Käed“ (Generaator M)

Carlos Ukareda – „Tere, Perestroika“ (J.M.K.E.)

Anett Kulbin – „One Way or Another“ (Blondie)

Germán Gholami – „Legalizacion“ (Ska-P)

Saara Nüganen – „Kalkar“ (Singer Vinger)

Ott Lepland – „Tahan oma raha tagasi“ (Babach)

Möödunud pühapäeval esitati džässmuusikast tuntud lugusid ja üldise edetabeli esikohale paigutus Tanja Mihhailova-Saar. Lõpliku pingerea selgitab televaatajate häälte lisamine, mis avalikustatakse pühapäevase saate alguses. Maikuus toimuvas finaalsaates võistlevad omavahel neli enim punkte kogunud osalejat ja võitja valivad televaatajad.

Saate „Tähtede täht“ punkmuusika eri paneb kodudes põrandad ja seinad värisema pühapäeval kell 20.05 Kanal 2-s.