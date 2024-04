FOTO | Kas tõesti tema? Megan Fox üllatas fänne drastilise soengumuutusega

Megan Fox on viimase aasta jooksul muutnud oma juuksevärvi nii mitugi korda. Kui eelmise aasta mais rokkis ta pikkade vasekarva kiharatega, siis novembris oli ta lõiganud oma juuksed lühikeseks ning need punaseks värvinud. Veebruaris olid tal juba heleroosad juuksed ning nüüd on ta taas oma juuksepahmaka uut tooni värvinud.

Postituse kommentaarides olid Megani fännid tema juuksevärvi muutusest sillas ja kiitsid teda magusate komplimentidega. „Miks sa nii kuum oled?!“ uuris üks kommenteerija näitlejanna postituse all. „Nägin Megan Foxi siniste juustega nii, et ma värvisin oma juuksed siniseks,“ kirjutas teine Megani välimusest lummatud kommenteerija. „Perfektne kunstiteos,“ sõnas kolmaski. „Ükskõik, mis värvi su juuksed on, see alati sobib sulle,“ kiitis veel üks näitlejanna fänn.