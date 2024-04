Elektroonilise muusika esiduo WATEVA toob endaga Eesti filmi- ja teleauhindade galal lavale üllatusesineja

Muusikakollektiiv, kuhu kuuluvad Kris Evan Säde ja Hugo Martin Maasikas astub üles EFTA galal 12. aprillil. „Plaanis on teha erinumber koostöös ühe väga erilise inimesega. Me ei avalda kellega, aga saame öelda, et see on meie jaoks põnev väljakutse,“ räägivad muusikud.