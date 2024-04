VIDEOD | Stardipakk Venemaale kolimiseks? Jana Toom kinkis Jaak Madisonile vetsupaberit, EKRE poliitik vastas Putini pildiga

Möödunud kuu lõpus andis Euroopa parlamendi liige Jaak Madison Maalehele intervjuu , kus rääkis sellest, mille ta viie aasta jooksul Brüsselis ära on teinud. Madison arvas usutluses, et ta on europarlamendis töötades palju kõnesid pidanud, ja selgitas, kuidas nendest kõnedest kasu on olnud.

„See on alati poliitikas selline filosoofiline küsimus, et mis sellest kasu on olnud. Mingit tabelit teha, plussid ja miinused kokku panna, et teatud asjad saavutati vaid sinu enda tegevuse tulemusel, on võimatu. Parlamendi tegevust on mõõdetud ka raportite järgi, et kui mitme raporti juures sa oled olnud raportöör, aga enamiku raportitega võid sa peldikusse minna, nendega pole midagi peale hakata. Need ei muuda midagi,“ tõdes Madison intervjuus.