Uute väljakutsete poole! Piia Osula alustas „Pealtnägija“ kõrvalt uues ametis

Reedel teatas Ida-Harju politseijaoskond toreda Facebooki tehtud postitusega, et nende abipolitseinike rühmaga on liitunud „Pealtnägijast“ tuntud teleekraanide pärl Piia Osula. „Selle särava ja pühendunud naise nägu on paljudele teile kindlasti tuttav. Need, kes Piia tegemistele teleekraanilt kaasa on elanud, teavad, et kui ta midagi ette võtab, siis südame ja suure pühendumusega!“ tutvustatakse postituses uut ametikaaslast.