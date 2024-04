Rebel Wilson paljastas selle näitleja nime, kellele ta 35-aastaselt süütuse kaotas

44-aastane austraallanna on hilisemates intervjuudes öelnud, et ta alguses kartis antud fakti avalikustamist, sest keskmine inimene alustab voodieluga juba paarkümmend aastat varem. Lõpuks otsustas ta selle loo ikkagi ära rääkida, sest ta tahab panna inimestele südametele, et teismelised ei peaks end tundma nii üleseksualiseerituna juba noorest east peale.

Raamatus paljastab Wilson, et ta kaotas oma süütuse mehele nimega "Mickey“. Nüüdseks on ta tunnistanud, et jutt käib näitlejast ja filmiprodutsendist Mickey Goosh juuniorist. „Micks, see võib sinu jaoks uudis olla, aga jah, ma tõesti kaotasin oma süütuse sulle,“ seisab Wilsoni elulooraamatus. Antud lause annab mõista, et ta ei ole oma toonasele partnerile siiani tunnistanud, et Goosh juunior oli just tema esimene.