Kui muidu võitjat ennustavas edetabelis on Eestit esindavad 5Miinust ja Puuluup alles 21. positsioonil ning pakutakse, et nende võiduvõimalus on alla ühe protsendi, siis poolfinaali tabelis tundub tulevik palju päikselisem.

Ka sel aastal on Eestil loosiga vedanud, sest esialgsel vaatlusel tundub, et võistluse üldiseid favoriite on rohkem koondunud esimesse poolfinaali. Samas on meiega samas poolfinaalis ehk 9. mail aset leidvas otsesaates võistlemas Eurovisioni suurfavoriidiks tõusnud Šveits.