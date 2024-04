Elu pärast „Villat“ ehk kuidas tõsielusarja pahalane Liis Lahesoo sügavast põhjast välja ronis

Seda, et elu pärast üleöö kuulsaks saamist ei ole meelakkumine, on tulnud välja paljude välismaiste tõsielusarjade puhul, mille osalejad on hiljem vaimse tervisega maadelnud ja proovinud oma elu rööbastele saada. Liis oli „Villas“ draamakuninganna, kes oli pinnuks silmas nii mõnelegi kaasvõistlejale. Rohke pidutsemine ja isegi haiglasse viinud ärevushäired panid neiut oma elu 180 kraadi muutma ja endasse vaatama.

Eesti-Läti piiri äärest Valgast pärit Liis on juba lapsest saati olnud väga tegus ja aktiivne. Kuigi väikelinnas polnud noortel eriti midagi teha, osales ta mitmes huviringis. Ka sport on olnud tema elus pea alati olulisel kohal. Kui enne „Villasse“ minekut arvas neiu, et just kuulsus ja tuntus on see, mida ta soovib, siis nüüd eelistab ta hoida tagaplaanile ning soovib pidevalt tegevuses olla. „Ma läksin „Villasse“, sest mul ei olnud midagi muud teha. Kui oled sihita ja töötu, siis teedki elus rumalaid otsuseid,“ ütles ta. Sellega ei viita naine küll sellele, et „Villas“ osalemine oli vale, kuid tegusatel inimestel, kellel on elus siht silme ees, ei ole aega teha ekspromptotsuseid.