Koos armastuse või kuulsuse pärast? Shakiral on silmarõõm, kuid lauljanna sõbrannadele tema uus suhe ei istu

Kui nädala alguses sahistati, et Shakira südame võis olla vallutanud kunagine tennisestaar, siis nüüd levivad kuuldused, et lauljanna südame on vallutanud hoopis üks näitleja. Shakira sõbrannad on aga tema uue tärganud armastuse üle mures, kuna kardavad, et ta uus silmarõõm võib artistist huvi tunda vaid kuulsuse pärast.