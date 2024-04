FOTOD | Uno Kaupmees saadeti viimsele teele

„Eks ma kartsin ikka, et see millalgi juhtub, aga kahjuks juhtus ikkagi liiga vara,“ ütles lesk Eve Kaupmees kolmapäeval Õhtulehele. „Kiirabi tuli küll ruttu ja algas elustamine. Mingi elumärk vist saadi ka kätte, kuna temaga hakati ju haigla poole sõitma. Aga teel haiglasse autost ikka helistati, et pole siiski midagi teha ja Uno on lahkunud,“ sõnas Eve nukral toonil.