Eda-Ines Etti läks kihlatust lahku: tõepoolest on elus muutused

2017. aasta kevadel tuli avalikkusele ilmsiks uudis, et ettevõtja Mart Vips oli 2016. aasta lõpus kätt palunud laulja ja saatejuhi Eda-Ines Ettil. Uudis tuli avalikuks läbi saate „Me armastame Eestit“, mille vahendusel nii mõnigi televaataja oli märganud Eda-Ines Ettil (42) sõrmust just selles sõrmes, kuhu libistatakse hakatuseks kihlasõrmus, ja hiljem – kui suhe muidugi kenasti vastu peab – liidu kinnitamiseks ka abielusõrmus.

„Ma võin kinnitada, et me tõesti kihlusime. See juhtus läinud aasta (2016 aasta -toim) lõpus,“ ütles Eda-Ines Kroonikale. Pikemalt lauljatar oma elu ühel tähtsündmusel ei peatunud ja niisamuti jäi diskreetseks Mart Vips (39).