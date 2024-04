Hollywoodi sära: Eesti muusik Rozell salvestas uue loo samas stuudios, kus Bieber ja Beyonce

Hans Noormetsal ehk Rozellil ilmus reedel lugu „Escape“, mille pressiteates kirjutab muusik, et töö lauluga algas ühes Beverly Hillsi stuudios. „Vokaalid salvestasime Mulholland Drive’il vaatega öisele Los Angelesele Grammy võitnud Randy Urbanski kodus. Ta on miksinud ja salvestanud näiteks nii Beyonce kui ka Justin Bieberi, Skrillexi, Kanye Westi ja Katy Perry loomingut. Tegelikult sai kohe esimese sessiooni ajal kogu loo idee paika ja edasiseks jäi lihtsalt viimistlus, mida lõpuks tegime üsna kaua,“ sõnab muusik.

Kroonika uuris muusikult, kuidas ta sellised kontaktid on saanud? „Kui ma Los Angeleses õppisin, siis 2019. aastal oli variant minna üks kord sõbraga kaasa tähtsate meestega stuudiosse. Seal saime tuttavaks erinevate inimestega ja hiljem on neist saanud sõbrad ja sealne stuudio on alati mulle avatud,“ rõõmustab Noormets. Grammy võitnud Randy Urbanskiga saab Rozell isiklikult kohtuda väga harva, sest mees koguaeg projektidega töös. „Aga ta on Iseloomult rahulik ja tore, aga korralik zombie näeb välja,“ naerab mees ja lisab: „Eriti kui Kanye albumit tegi, siis ta nägi välja nagu elavsurnu. Ükskõik, millal tuli kõne, et Kanyel on vaja salvestada, oli mees jälle teel ja vahepeal kuu aega kadunud kuskil stuudios.“