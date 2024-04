ÜLEVAADE | Eda-Ines Etti kaaslased läbi aegade: rokkaritest ettevõtjateni, aga ilusad vaadata kõik!

Eda-Ines Etti ja Tanel Padari suhe oli üks kõmulisemaid 2000ndate aastate algul. Tanel kohtus aastal 2000 lummava Eda-Ines Ettiga telesaates ’’Kaks takti ette’’ ja neist sündis Eesti Vabariigi üks tuntumaid noori paare. Kolme aasta pärast purunes ka see suhe. ’’Tanel on mul esimene poiss, kellega on selline püsisuhe. Ma ei tea, kaua see kestab. Võib-olla kuu aja pärast seda polegi enam,’’ ütles Kroonikale Ines toona. Eda-Inese ja Taneli kirglik suhe lõppes sama äkki kui algaski. Lauljad ei süüdistanud teineteist - järelikult mindi lahku sõbralikult. „Nad vist väsisid teineteisest ära,“ arvas toona lauljate ühine tuttav. Täna on Ines ja Tanel head sõbrad.