Privaatsust hindav Karl Killing oma kallimast: oleme alati olnud lähedased inimesed

„Oleme alati olnud lähedased inimesed. Me oleme suhteliselt samas valdkonnas, loomulikult ta pole muusikas, aga ta on rohkem kunstilises pooles. Selline arusaam on, et hästi lihtne ja loomulik ja nii ongi,“ räägib Killing, kes hoiab tavaliselt oma eraelu kiivalt enda teada.