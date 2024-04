Põnev valik! Andres Puusepp avaldas vastsündinud tütre nime

Andres Puusepp avaldas Õhtulehele, mis sai tema teise tütre nimeks. „Nimeks sai Lisee. Ja mis on kõige toredam, mu esiklapse, vanema tütre nimi on Lisette,“ on papa rahul. Pisipiigale valiti nimi koos Sandraga. „See nimi meeldis meile mõlemale, kui nägime seda ühel jõulupakil. Vaatasin nimeregistrist järgi ja sain teada, et see on üsna eriline nimi, mida pole liiga paljudel, aga mis kõlab imeliselt.“