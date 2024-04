Näitleja Kaisa Seldest sai eratreener: sellest võib sõltuvusse jääda

Vabakutseline näitleja Kaisa Selde rääkis R2 saates „Päev“, et näeb oma treeneritöös sageli jõusaalihirmu ning eratreener võetakse selleks, et tekitada turvamull. Selde sõnul on oluline leida see kesktee, kuidas treening saaks olla sinu elu osa, mitte dikteerida sinu elu või olla su elust üldse väljas.