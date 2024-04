„Tähtede tähe“ saatejuht Jüri Butšakov maskisaatega konkureerimisest: on oluline, et kõik suured saated saaksid vaadatavusi

Sel kevadel jõuab Kanal 2 vaatajate ette mitmekülgse laulusaate „Tähtede täht“ teine hooaeg. Mis mõtetega saatejuht Jüri Butšakov telesaate uue hooaja vastu võttis - pakkus see ootusärevust ja põnevust? „Ma olen saatejuht ja kui pakutakse saadet, siis minu töö juba eeldab, et ma võtan selle vastu. Ma ei näinud ühtegi põhjust, miks pärast esimest hooaega ei oleks pidanud saade edasi minema. Ma usun, et keegi ei näinud, sest eelmise hooaja esinejad olid nii vinged juba ja nii hästi esinesid,“ kiidab ta saate esimest hooaega.

„Teles on oluline, et suured massid tuleksid kaasa ja „Tähtede tähega“ on suured massid kaasas. Sellel saatel läheb väga hästi ja see, kui igal saatel, mida saatejuht teeb, tuleb veel hooaegu, on see tore ja positiivne. Ma ei mõelnud küll kordagi, et miks nüüd mina jälle ja kas tõesti mina jälle,“ viskab Jüri ka nalja ja lisab, et tal on väga suur au artistide läheduses olla ning näha, kuidas nad iga nädal meeletult pingutavad ja uuteks karakteriteks moonduvad.