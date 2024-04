Kristel Aaslaid avaldas tõe oma kaalulangetuse taga: ma ei saa dieete pidada

Mõni aasta tagasi võttis Kristel Aaslaid käsile oma tervise ning leidis parima viisi, kuidas kaalu langetada. Seda ta ei teinud üldsegi mitte rangete dieetidega. „Sain kiirelt aru, et ma ei saa dieete pidada. Olen proovinud ainult smuutisid juua, aga esimese päeva õhtuks oli juba nõnda, et tahaks midagi süüa ka. Ma ei ole vist nii tugev inimene ja oleme ausad mu iseloom on null,“ selgitas Aaslaid, et hakkas lihtsalt vaatama palju ta üldse kaloriliselt sööb.