Kivisaar ei mõista riigikogu esimehe ametit: ta on ju lihtsalt koosoleku juhataja ja haamriga vehkiv mees?

Kivisaar sattus Tallinnas sõitma, kui Ukraina peaminister Denõss Šmõhal oli seal visiidil. See pani ka Kivisaare arutlema, et arusaadavalt kohtub Ukraina peaminister Eesti peaministri ja presidendiga, aga miks ta peab kohtuma riigikogu esimehega. „Ma saan aru, et ta kohtub meie presidendiga, aga riigikogu esimehega? Ma olen alati mõelnud, et kes asi see riigikogu esimees on, et temaga on vaja kohtuda?“ mõtiskles Kivisaar „Hommikuprogrammis“.