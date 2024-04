VIDEO | „Tähtede tähe“ saates ekspertidelt kõrged punktid saanud Saara Nüganen: seda ma tõesti ei oodanud

Ekspertidelt kõrgete punktide saamist ta ette arvata ei osanud. „Seda ma tõesti ei oodanud. Ma kuidagi tundusin, et ma võib-olla kahvatun teiste kõrval. Aga ju siis mu mõte, idee ja point tuli kohale. Mul on hea meel selle üle,“ lausus ta.

Keda peab Saara „Tähtede tähe“ saates enda suurimaks konkurendiks? Ta avaldas, et ei mõtle teisest osalejatest kui konkurentidest. „Me ju kõik ikkagi anname endast parima. Ei ole sellist tunnet, et õudselt kellegagi konkureeriks. Muidugi pärast näed neid punkte, aga tegelikult see tegemise rõõm kaalub selle üle. Lõpuks see, kes võidab, ei ole nii tähtis minu jaoks,“ ütles Saara.