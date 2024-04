Marek Lemsalu tütar Liisist: ta teeb kõike oma poja nimel!

Liisi isa, endine jalgpallur Marek Lemsalu (51): „Alates 2011. aastast oleme Liisi tegemistele kõvasti kaasa elanud. Suurimaks üllatuseks oli algselt ehk see, et juba esimesele albumile jõudsid mõned laulud, kus Liis oli teksti autor ja samuti viisi kaasautor. Tänaseks oleme harjunud, et oma lugude tekstid kirjutab Liis ise. Tema aastatega kasvanud sõnaseadmise ja viisi loomise kogemus paneb meid uut materjali ootama. Kusjuures Liisi muusikukarjääri alguses sai pea kõik demod ära kuulatud, ent nüüdseks võtame veidi rahulikumalt.

Liis on üle 12 aasta muusikuna tegutsenud ja ei ole näha, et tahe vaibuks, pigem vastupidi. Tema sihikindlus ja eesmärgile pühendumine on võrreldavad tippspordiga. Et olla tippspordis edukas, on samuti vaja taustajõudu ja see on Liisil Sandra (mänedžer Sandra Sersant – toim) näol olemas. Kõik, mida nad ette võtavad, peab olema tehtud professionaalselt ja kõrgel tasemel.