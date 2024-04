KOKKUVÕTE | „Maskis laulja“ kolmandas saates langetas maski Vampiir ehk Andrei Zevakin

Puuma kostüümi on loonud Liisi Eesmaa, kelle sõnul on see tegelane salapärane, müstiline, tugev ning inspiratsiooniks on näiteks ka samurai printsid. Lisaks Puumale näeb saates Kiisut, Vampiiri ja Saunavihta, kes tänaõhtuse saate avavoorus astuvad lavale lugudega „Pass pass“, „What I’ve Done“, „Unustuse jõel“ ja „Never Gonna Give You Up“.